Quotidiano.net - Gusmeroli, rinnoverò richiesta di audizione di Elkann

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) La commissione Attività produttive della Camera "rinnoverà ladi" del presidente del gruppo Stellantis, John: lo ha annunciato stamani il presidente della stessa commissione, Alberto, leggendo in apertura di seduta la lettera, resa nota ieri, con cuiha annunciato che non si recherà in Parlamento per essere ascoltato sulla situazione dell'automotive in Italia. "Credo - ha detto - che senta in sé la storia di un gruppo che ha dato tanto negli anni all'Italia ma ha ricevuto tanto dall'Italia e quindi anche per queste ragioni credo che sia utile interloquire con tutte le forze parlamentari".