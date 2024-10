"Grazie per avermi dato la vita una seconda volta": l'addio a Giovanna, la mamma uccisa per proteggere la figlia (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Qualcuno ha portato un fiore, qualcun altro un ricordo commosso stretto nel silenzio. La chiesa di Sant'Antonio Martire a Nova Milanese mercoledì pomeriggio era gremita di centinaia e centinaia di persone per l'ultimo saluto a Giovanna Chinnici, la donna di 63 anni uccisa a coltellate dal cognato Monzatoday.it - "Grazie per avermi dato la vita una seconda volta": l'addio a Giovanna, la mamma uccisa per proteggere la figlia Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Qualcuno ha portato un fiore, qualcun altro un ricordo commosso stretto nel silenzio. La chiesa di Sant'Antonio Martire a Nova Milanese mercoledì pomeriggio era gremita di centinaia e centinaia di persone per l'ultimo saluto aChinnici, la donna di 63 annia coltellate dal cognato

"Grazie per avermi dato la vita una seconda volta": l'ultimo saluto a Giovanna, la mamma uccisa per proteggere la figlia

Mercoledì a Nova Milanese centinaia di persone hanno preso parte alle esequie di Giovanna Chinnici, uccisa dal cognato durante una lite ...

Folla al funerale di Giovanna Chinnici, la figlia: “Grazie per avermi dato la vita una seconda volta”

Un lancio di palloncini rossi a forma di cuore e un grande e commosso applauso fuori dalla chiesa hanno dato l’ultimo saluto a Giovanna Chinnici, 63 anni, uccisa mercoledì scorso dal cognato, mentre s ...

