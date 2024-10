Gli stivali Tabi Margiela: le impronte rosse nella storia della calzatura (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Life&People.it “Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma”. La legge della conservazione della massa postulata da Lavoisier sembra calzare a pennello il lavoro del grande stilista Martin Margiela. Nato nel 1957 a Genk, in Belgio, è il volto della decostruzione sartoriale, della decontesualizzaione del materiale, della risemantizzazione di oggetti e capi. Margiela non ha inventato nulla, ha preso ciò che già esisteva e l’ha trasformato, l’ha guardato con nuovi occhi, lo ha distrutto, plasmato, spogliandolo di vecchi significati per donargli nuova vita. Uno stilista acuto, un genio, capace di vedere oltre e immaginare nuovi mondi possibili. Fondatore della omonima Maison, discepolo di Gaultier, è l’inventore delle etichette bianche a quattro punti e delle scarpe più riconoscibili del mondo: gli stivali Tabi Margiela. Leggi tutto 📰 .com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Life&People.it “Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma”. La leggeconservazionemassa postulata da Lavoisier sembra calzare a pennello il lavoro del grande stilista Martin. Nato nel 1957 a Genk, in Belgio, è il voltodecostruzione sartoriale,decontesualizzaione del materiale,risemantizzazione di oggetti e capi.non ha inventato nulla, ha preso ciò che già esisteva e l’ha trasformato, l’ha guardato con nuovi occhi, lo ha distrutto, plasmato, spogliandolo di vecchi significati per donargli nuova vita. Uno stilista acuto, un genio, capace di vedere oltre e immaginare nuovi mondi possibili. Fondatoreomonima Maison, discepolo di Gaultier, è l’inventore delle etichette bianche a quattro punti e delle scarpe più riconoscibili del mondo: gli

