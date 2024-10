Giornata dell'Unità nazionale e delle forze armate: appuntamenti ad Alberobello e a Coreggia (Di mercoledì 30 ottobre 2024) In occasione del 4 novembre, Giornata dell'Unità nazionale e delle forze armate, il nostro Paese si unisce per commemorare il valore delle donne e degli uomini che hanno servito e difeso la Patria. Questa data segna la fine della Prima Guerra Mondiale e rappresenta un momento di riflessione sul Baritoday.it - Giornata dell'Unità nazionale e delle forze armate: appuntamenti ad Alberobello e a Coreggia Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) In occasione del 4 novembre,, il nostro Paese si unisce per commemorare il valoree donne e degli uomini che hanno servito e difeso la Patria. Questa data segna la finea Prima Guerra Mondiale e rappresenta un momento di riflessione sul

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, gli appuntamenti del 4 novembre a Castellana Grotte; 4 Novembre - Giorno dell’Unità Nazionale e giornata delle Forze Armate; 4 Novembre, giorno dell’Unità Nazionale e giornata delle Forze Armate; 4 Novembre 2024, Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate; Cervia celebra la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate il 4 novembre a Montaletto; “Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate”: per partecipare alla cerimonia in Piazza San Marco è necessaria la prenotazione; Leggi >>>

Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, la cerimonia a Empoli

(gonews.it)

Per onorare i caduti che sono morti nella prima Guerra Mondiale, lunedì 4 novembre 2024 sarà celebrato il ‘Giorno dell’Unità nazionale e la Giornata delle ...

4 Novembre: giornata delle Forze armate e festa dell’Unità Nazionale

(levantenews.it)

L’amministrazione comunale si prepara a celebrare la Giornata delle Forze Armate e la Festa dell’Unità Nazionale e per il prossimo lunedì 4 novembre ha organizzato una commemorazione a cui la ...

4 Novembre, Giornata dell’ Unità nazionale e delle Forze Armate.

(politicamentecorretto.com)

4 Novembre, Giornata dell’ Unità nazionale e delle Forze Armate. Diffuso il programma delle celebrazioni, che, nella giornata di domenica, prevedono la deposizione di corone nei luoghi simbolo della ...

Sestri Levante, Festa dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate

(ligurianotizie.it)

Video Giornata dell Video Giornata dell

Sestri Levante, Festa dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. Alle 9:30 è in programma la celebrazione della Santa Messa presso la chiesa di Sant’Antonio. A seguire si terrà il corteo fino ...