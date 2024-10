Lapresse.it - Georgia, la Presidente Salome Zourabichvili: “Non andrò alla convocazione in procura”

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ladella, ha annunciato che non andràda parte dellagenerale, che qualche ora fa aveva annunciato l’avvio di un’indagine sulla “presunta falsificazione delle elezioni parlamentari” di sabato, in cui il partito di governo Sognono è stato dichiarato vincitore. Le parole dellaè stata convocata per un interrogatorio il 31 ottobre, domani,luce delle informazioni presenti online secondo cui lei sarebbe in possesso di prove di una possibile falsificazione delle elezioni parlamentari. “Risulta che l’ufficio deltore stia aspettando prove da me, io sapevo che era il contrario, l’organo investigativo deve trovare le prove. In qualsiasi Paese normale, non conosco un precedente del genere per cui l’organo inquirente chiedadelle prove”, ha dichiarato.