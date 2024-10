Genovatoday.it - Furto in chiesa degenera in rapina, arrestato

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ruba ine, scoperto, dà uno spintone al prete per scappare. Per questo la polizia haun 38enne genovese per il reato di, denunciandolo anche per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.L'allarme è scattato intorno alle 9.30 di martedì 29 ottobre