Freud – L’Ultima Analisi dal 28 novembre al cinema

Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024), dal 28al, il nuovo film di Matthew Brown, uscirà nelle sale italiane il 282024. Il film, tratto dalla acclamata opera teatrale’s Last Session di Mark St. Germain, è la storia di un ipotetico incontro tra il fondatore della psice il romanziere, teologo e docente di Oxford C.S Lewis, il il 3 settembre 1939, giorno cruciale per la storia europea e mondiale. A interpretare i due grandi studiosi sono Sir Anthony Hopkins e Matthew Goode. Nel cast anche Liv Lisa Fries (Babylon Berlin), Jodi Balfour (Ted Lasso, For All Mankind) e Jeremy Northam (Gosford Park, The Crown). Il film sarà distribuito in Italia da Adler Entertainment. La trama diLondra, 3 settembre 1939. Il mondo è sull’orlo della guerra.