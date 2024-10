Inter-news.it - Frattesi dopo la doppietta: «Giochiamo a memoria. Cena offerta? Pizza!»

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024), autore di unain Empoli-Inter terminata sul risultato di 0-3, in un’intervista su Inter TV ha espresso la sua felicità per la vittoria ritrovatala Juventus. PRIMA– DavideEmpoli-Inter 0-3 ha parlato cosìladi oggi: «Speriamo di continuare così, se arriva la vittoria ancora meglio. Avendo tre partite a settimana diventa un’arma in più perché mentalmente pensi di non essere mai stanco. Quando riesco ad aiutare la squadra sono contento. Quanto mi sento cresciuto? Secondo me ho ancora tanti margini e so che devo migliorare. Il movimento è più da centrocampista, quando passo la palla poi vado sotto le punte a prendere lo scarico. È stato bravo Lautaro Martinez a stopparmela benissimo, sono cose che proviamo in allenamento e facciamo praticamente a