Formazioni ufficiali Tottenham-Manchester City Carabao Cup 2024 2025

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ledi, partita valida per gli ottavi di finale dellaCup. In scena una super sfida per avanzare al turno successivo, tra due squadre che hanno spesso dato vita a partite dall’esito incerto. Gli Spurs, reduci dalla bruciante sconfitta contro il Crystal Palace in campionato, nel turno precedente avevano invece eliminato il Coventry, non senza faticare. I Citizens, invece, hanno vinto tutte le ultime cinque partite, tra le varie competizioni, e soprattutto in stagione non hanno mai perso; nel turno precedente, gli uomini di Guardiola hanno avuto la meglio sul Watford. Di seguito le scelte degli allenatori.: in attesa: in attesaCupSportFace.