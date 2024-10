Fiumicino scoperta discarica abusiva in una carrozzeria

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024), 30 ottobre 2024- I Carabinieri della Stazione di, unitamente a personale tecnico del Comando Carabinieri Tutela Ambientale e Sicurezza Energetica – Nucleo Operativo Ecologico di Roma, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Civitavecchia un uomo di 23 anni, in qualità di titolare e legale rappresentante di unadi, poiché resosi responsabile del reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata. I militari, a seguito di specifico e approfondito controllo della ditta, hanno accertato la presenza, in un’area di pertinenza della citata, di svariati rifiuti accantonati (consistenti in materiale ferroso e parti di), in assenza delle prescritte autorizzazioni in materia ambientale. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS.