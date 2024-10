Quotidiano.net - Fitch alza a positive le prospettive sul rating di Cdp

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) L'agenzias ha confermato idi lungo e breve termine di Cdp, rispettivamente BBB e F2, e rivisto l'outlook da stabile a positivo come già fatto per il merito di credito sovrano dell'Italia. Lo comunica Cdp. Sia iche lesono ora in linea con quelli della Repubblica italiana.