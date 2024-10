Fiorentina, Kean non parte con i compagni per la trasferta di Genova (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Con Gudmundsson già indisponibile, Raffaele Palladino rischia di dover fare a meno di un altro tassello fondamentale della sua Fiorentina per il match contro il Genoa. Moise Kean, reduce da problemi ad una caviglia, non è infatti partito questo pomeriggio per il capoluogo ligure e a meno che non raggiunga i compagni solo nella giornata di domani, non sarà disponibile per la sfida agli uomini di Alberto Gilardino. Fiorentina, Kean non parte con i compagni per la trasferta di Genova SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Con Gudmundsson già indisponibile, Raffaele Palladino rischia di dover fare a meno di un altro tassello fondamentale della suaper il match contro il Genoa. Moise, reduce da problemi ad una caviglia, non è infatti partito questo pomeriggio per il capoluogo ligure e a meno che non raggiunga isolo nella giornata di domani, non sarà disponibile per la sfida agli uomini di Alberto Gilardino.noncon iper ladiSportFace.

Fiorentina, Lucchesi: «Per trovare il vice Kean vi dico questa cosa»

(calcionews24.com)

Le parole di Fabrizio Lucchesi su alcune tematiche in casa Fiorentina. Ecco le parole dell’ex Viola Fabrizio Lucchesi, dirigente ex Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola toccando v ...