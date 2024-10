Finanza, Ghinfanti (All.Assicurazioni): “Educazione in scuole? Giudizio positivo da genitori e insegnanti” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – “C’è un’importante novità a partire dall’anno scolastico in corso: è stata inserita l’Educazione finanziaria nelle scuole all’interno del programma di Educazione civica. Abbiamo indagato il punto di vista dei genitori e degli insegnanti, intervistando mille persone: 600 sono genitori, 400 sono gli insegnanti. Il Giudizio è generalmente molto favorevole da parte di entrambi”. Lo ha sottolineato Claudia Ghinfanti, Head of Marketing & Communication Alleanza Assicurazioni, nel corso della presentazione dei risultati della terza edizione di Edufin Index, l’Osservatorio sulla consapevolezza e sui comportamenti finanziari e assicurativi degli italiani. “Due insegnanti su tre sono estremamente positivi rispetto all’introduzione dell’Educazione finanziaria a scuola, vedete un voto di 7. .com - Finanza, Ghinfanti (All.Assicurazioni): “Educazione in scuole? Giudizio positivo da genitori e insegnanti” Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – “C’è un’importante novità a partire dall’anno scolastico in corso: è stata inserita l’finanziaria nelleall’interno del programma dicivica. Abbiamo indagato il punto di vista deie degli, intervistando mille persone: 600 sono, 400 sono gli. Ilè generalmente molto favorevole da parte di entrambi”. Lo ha sottolineato Claudia, Head of Marketing & Communication Alleanza, nel corso della presentazione dei risultati della terza edizione di Edufin Index, l’Osservatorio sulla consapevolezza e sui comportamenti finanziari e assicurativi degli italiani. “Duesu tre sono estremamente positivi rispetto all’introduzione dell’finanziaria a scuola, vedete un voto di 7.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Finanza, Ghinfanti (All.Assicurazioni): "Educazione in scuole? Giudizio positivo da genitori e insegnanti"; Finanza, Ghinfanti (All.Assicurazioni): "Educazione in scuole? Giudizio positivo da genitori e insegnanti"; Finanza, Ghinfanti (All.Assicurazioni): "Educazione in scuole? Giudizio positivo da genitori e insegnanti"; Edufin Index, l'educazione finanziaria in Toscana è più alta della media nazionale; Atalanta-Monza: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Finanza, rapporto Edufin Index: 'conoscenze ancora insufficienti'; Leggi >>>

Finanza, Ghinfanti (All.Assicurazioni): "Educazione in scuole? Giudizio positivo da genitori e insegnanti"

(msn.com)

Claudia Ghinfanti, Head of Marketing & Communication Alleanza Assicurazioni, nel corso della presentazione dei risultati della terza edizione di Edufin Index ...

Finanza, rapporto Edufin Index: 'conoscenze ancora insufficienti'

(msn.com)

L'osservatorio di Allenza assicurazioni, fondazioni Gasparri e Sda Bocconi presenta risultati della terza edizione ...

Finanza, Passero (Alleanza Assicurazioni): “Italia piani bassi in educazione in classifica Ocse”

(msn.com)

(Adnkronos) – "Nell'agenda Onu al 2030 l'educazione finanziaria è indicata come uno degli elementi che misura il tasso di sviluppo di benessere e di equità sociale in diversi Paesi ed è stato ricordat ...

Finanza, Mencattini (Fond. Gasbarri): “Educazione cruciale per diminuire disuguaglianza economica

(msn.com)

Video Finanza Ghinfanti Video Finanza Ghinfanti

(Adnkronos) – “Oggi anche l’agenda Onu 2030 sullo sviluppo sostenibile individua la cultura finanziaria come un fattore rilevante per la crescita economica inclusiva e sostenibile. E lo fa perché la c ...