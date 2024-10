Financial Times: «La Russia e l’Ucraina in trattative per fermare i raid sui siti energetici» (Di mercoledì 30 ottobre 2024) l’Ucraina e la Russia hanno avviato negoziati in via preliminare per porre fine agli attacchi contro le reciproche infrastrutture energetiche. Lo riporta il Financial Times, che cita fonti a conoscenza della questione. Kiev stava cercando di riprendere i negoziati mediati dal Qatar che si erano avvicinati ad un accordo in agosto, prima di essere deragliati dall’incursione ucraina nella regione russa di Kursk, hanno riferito le fonti, inclusi alti funzionari di Kiev. «Ci sono trattative appena iniziate per riavviare potenzialmente» i negoziati, ha detto un diplomatico. «Ci sono ora colloqui sulle strutture energetiche». Mosca attacca Kiev con 62 droni: nove feriti tra cui una bambina Nel frattempo, martedì notte la Russia ha lanciato un attacco su Kiev con 62 droni di vario tipo, inclusi velivoli kamikaze Shahed. Lettera43.it - Financial Times: «La Russia e l’Ucraina in trattative per fermare i raid sui siti energetici» Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)e lahanno avviato negoziati in via preliminare per porre fine agli attacchi contro le reciproche infrastrutture energetiche. Lo riporta il, che cita fonti a conoscenza della questione. Kiev stava cercando di riprendere i negoziati mediati dal Qatar che si erano avvicinati ad un accordo in agosto, prima di essere deragliati dall’incursione ucraina nella regione russa di Kursk, hanno riferito le fonti, inclusi alti funzionari di Kiev. «Ci sonoappena iniziate per riavviare potenzialmente» i negoziati, ha detto un diplomatico. «Ci sono ora colloqui sulle strutture energetiche». Mosca attacca Kiev con 62 droni: nove feriti tra cui una bambina Nel frattempo, martedì notte laha lanciato un attacco su Kiev con 62 droni di vario tipo, inclusi velivoli kamikaze Shahed.

Financial Times: «La Russia e l'Ucraina in trattative per fermare i raid sui siti energetici»

L'Ucraina e la Russia hanno avviato negoziati in via preliminare per porre fine agli attacchi contro le reciproche infrastrutture energetiche. Lo riporta il Financial Times, che cita fonti a conoscenza della questione.

Roma, 30 ott. (askanews) – Ucraina e Russia sono impegnate in discussioni preliminari sulla fine degli attacchi alle rispettive infrastrutture energetiche. E' quanto riporta oggi il Financial Times, citando fonti a conoscenza della questione.

Le forze russe hanno lanciato sull'Ucraina la notte scorsa un missile non identificato e 62 droni di vario tipo, inclusi velivoli kamikaze Shahed: lo ha reso noto su Telegram l'Aeronautica militare ucraina.

