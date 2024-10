Casertanews.it - Fiamme al bar, serata di paura | VIDEO

Leggi tutta la notizia su Casertanews.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)diin via Salvo D'Acquisto ad Aversa dove si è verificato un incendio al bar Etoile. Da chiarire le cause del rogo che si è verificato intorno alla mezzanotte. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia di stato, giunta in zona per i soccorsi del caso.