Ex Province, Giambona (Pd): "Rinvio elezioni ex province è ennesimo imbroglio ai siciliani" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) “Il centrodestra capitanato da Schifani è riuscito nell’intento di far saltare le elezioni di secondo grado previste per il mese di dicembre. Una mossa che con un emendamento contenuto nel ddl urbanistica mira a salvare gli attuali commissari con il Rinvio delle votazioni. Una scelta dissennata Palermotoday.it - Ex Province, Giambona (Pd): "Rinvio elezioni ex province è ennesimo imbroglio ai siciliani" Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) “Il centrodestra capitanato da Schifani è riuscito nell’intento di far saltare ledi secondo grado previste per il mese di dicembre. Una mossa che con un emendamento contenuto nel ddl urbanistica mira a salvare gli attuali commissari con ildelle votazioni. Una scelta dissennata

“Il centrodestra capitanato da Schifani è riuscito nell’intento di far saltare le elezioni di secondo grado previste per il mese di dicembre. Una mossa che con un emendamento contenuto nel ddl urbanis ...

PALERMO – “Tutte le parti in causa hanno consapevolezza dell’esigenza di governo delle Province. Da quando non c’è la possibilità per i territori di essere rappresentati i disservizi sono sempre ...

Al momento della votazione, infatti, i deputati delle altre forze di opposizione hanno esposto a Sala d'Ercole cartelli con la scritta "Vergogna" ...

Nota – Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday “Tutte le parti in causa hanno c ...