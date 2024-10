Oasport.it - Eurolega, Napier infligge un altro dispiacere alla Virtus Segafredo Bologna: il Bayern Monaco si impone 84-87

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Bruciante sconfitta per lanella sesta giornata di. La squadra di Luca Banchi esce sconfitta sul proprio campo con ilper 84-87, quinta sconfitta continentale e terzaArena; non bastano i 21 punti di Shengelia, i 17 di Morgan e i 13 di Polonara artefice della rimonta nel finale, ci si inchina davanti ai 26 di Carsen Edwards e ai 16 di, autore della tripla che decide la gara. I primi punti del match sono dello spauracchio Edwards, masi avvia con un gioco da tre punti di Momo Diouf: parte un parziale di 17-2 che fa volare via la(17-6). Ilprova a rientrare con il solito Edwards, ma la squadra di Banchi è brava a tenere il margine fino a poco prima della sirena, conche in contropiede segna il 25-19 del primo quarto. Ma l’inerzia cambia completamente nel secondo parziale.