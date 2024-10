Palermotoday.it - Esposizione del Maestro Croce Taravella nel Centro d’arte Raffaello: in mostra tre opere inedite

Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Da mercoledì 30 Ottobre nel, in via Notarbartolo 9/e, a Palermo, prenderà vita un'esclusivadi treuniche del, pittore e scultore nato a Polizzi Generosa, ma da anni impegnato a Roma e in esposizioni internazionali, in cui si