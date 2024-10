Ente Idrico Campano, il Comitato Esecutivo approva le tariffe per i gestori: la situazione di Gesesa (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl Comitato Esecutivo dell’Ente Idrico Campano ha approvato, in linea con le scadenze Arera, le tariffe per il periodo 2024-2029 per Gori Spa, Abc Napoli, Ausino Spa, Consac Spa, Asis Spa e Sistemi Salerno Spa. Per la prima volta l’approvazione delle tariffe avviene pienamEnte entro i termini stabiliti, all’esito di un lavoro sinergico che parte da lontano e che ci ha consentito di raggiungere questo importante risultato. La tariffa resta invariata per il gestore Gori Spa, di pari passo con un incremento degli investimenti per 15 milioni di euro nel nuovo esercizio. Sono stati previsti adeguamenti conformi alle direttive Arera per le tariffe di Abc Napoli e dei gestori salernitani. Anteprima24.it - Ente Idrico Campano, il Comitato Esecutivo approva le tariffe per i gestori: la situazione di Gesesa Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIldell’hato, in linea con le scadenze Arera, leper il periodo 2024-2029 per Gori Spa, Abc Napoli, Ausino Spa, Consac Spa, Asis Spa e Sistemi Salerno Spa. Per la prima volta l’zione delleavviene pienamentro i termini stabiliti, all’esito di un lavoro sinergico che parte da lontano e che ci ha consentito di raggiungere questo importante risultato. La tariffa resta invariata per il gestore Gori Spa, di pari passo con un incremento degli investimenti per 15 milioni di euro nel nuovo esercizio. Sono stati previsti adeguamenti conformi alle direttive Arera per ledi Abc Napoli e deisalernitani.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, ilEsecutivo approva le tariffe per i gestori: la situazione di Gesesa;, ilEsecutivo ratifica la nomina del direttore generale Giovanni Marcello;presieduto da Luca Mascolo nomina direttore Giovanni Marcello;esecutivo approva documento di programmazione;- Avviso pubblico per manifestazione di interesse per il conferimento incarico Direttore Generale; Benevento |: tariffe invariate. Presto la gara per "Sannio Acque"; Leggi >>>

Ente Idrico Campano, il Comitato Esecutivo ratifica la nomina del Direttore Generale

(msn.com)

Il Comitato Esecutivo ha deliberato oggi la nomina del direttore generale dell’Ente Idrico Campano, affidando l’incarico al dottor Giovanni Marcello, profilo di comprovata competenza e professionalità ...

Giovanni Marcello è il nuovo direttore generale dell'Ente Idrico Campano

(ilvescovado.it)

Il Comitato Esecutivo dell'Ente Idrico Campano ha ufficialmente ratificato la nomina di Giovanni Marcello come nuovo direttore generale. Marcello, che vanta un lungo percorso nel settore della gestion ...

Crisi idrica: da Grottaminarda a Nusco ad Eboli, si allarga la rete dei comitati

(corriereirpinia.it)

Continua incessante l'attività del Comitato civico "Uniamoci per l'acqua" che, nel fine settimana scorso ha incontrato, ad Avellino, alla Festa del Pd provinciale, l'europarlamentare dem Antonio Decar ...

Castellammare, ente idrico campano e Gori: tariffe dell'acqua congelate per otto anni

(ilmattino.it)

Tariffe bloccate per il servizio idrico regionale, nessun rincaro in bolletta. La buona notizia arriva dall’Ente Idrico Campano e Gori che hanno definito i prezzi per gli utenti che ...