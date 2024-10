Empoli-Inter oggi in tv: programma, orario e diretta Serie A 2024/2025 (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il programma e come vedere in tv Empoli-Inter, partita valida per la decima giornata della Serie A 2024/2025. Dopo il rocambolesco e pirotecnico pareggio per 4-4 contro la Juventus, gli uomini di Simone Inzaghi ripartono da questa trasferta con l’intenzione di tornare a casa con i tre punti, per non perdere ulteriore terreno dal Napoli. Di fronte, una delle migliori difese del campionato, nonostante i toscani non vincano da oltre un mese, mentre il successo contro i nerazzurri manca da oltre 18 anni. Il fischio d’inizio è in programma alle ore 18:30 di mercoledì 30 ottobre. STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming su Dazn, oltre che sul canale satellitare Dazn 1. Empoli-Inter oggi in tv: programma, orario e diretta Serie A 2024/2025 SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ile come vedere in tv, partita valida per la decima giornata della. Dopo il rocambolesco e pirotecnico pareggio per 4-4 contro la Juventus, gli uomini di Simone Inzaghi ripartono da questa trasferta con l’intenzione di tornare a casa con i tre punti, per non perdere ulteriore terreno dal Napoli. Di fronte, una delle migliori difese del campionato, nonostante i toscani non vincano da oltre un mese, mentre il successo contro i nerazzurri manca da oltre 18 anni. Il fischio d’inizio è inalle ore 18:30 di mercoledì 30 ottobre. STREAMING E TV – La partita sarà visibile instreaming su Dazn, oltre che sul canale satellitare Dazn 1.in tv:SportFace.

Le partite di oggi, mercoledì 30 ottobre, della 10ª giornata di Serie A sono 4: alle 18:30 si disputano Venezia-Udinese ed Empoli-Inter; alle 20:45 si giocano Atalanta-Monza e Juventus-Parma. Tutte le ...

(Adnkronos) – Torna in campo l'Inter.I nerazzurri, nel turno infrasettimanale valido per la decima giornata di Serie A, sfideranno l'Empoli al Castellani. Fondamentale per Inzaghi tornare ...

Dove Vedere il match di Serie A tra Empoli-Inter in TV e Streaming. Diretta Sky o DAZN? Scopri Data e Orario, Probabili Formazioni, Arbitro e VAR.

La sfida tra Empoli e Inter è in programma alle ore 18.30 e sarà visibile in diretta su Dazn.