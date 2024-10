Empoli-Inter 0-0 LIVE: padroni di casa in dieci, entra De Sciglio (Di mercoledì 30 ottobre 2024) IL TABELLINO Empoli-Inter 0-0 MARCATORI: Empoli (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Maleh, Anjorin, Cacace; Fazzini, Solbakke Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) IL TABELLINO0-0 MARCATORI:(3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Maleh, Anjorin, Cacace; Fazzini, Solbakke

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: LIVE Al 45'0-0, reggono gli azzurri in inferiorità numerica;diretta Serie A: il Var annulla un gol a Darmian al 20' LIVE; Serie A: in campo0-0 DIRETTA; In campo0-0 e Venezia-Udinese 1-2 dopo i primi 45' - Venezia-Udinese 1-2 dopo i primi 45'; LIVE -0-0, 11': toscani vivaci, Gyasi prova la deviazione volante ma non impatta col pallone; LIVE,0-0: si gioca ad una porta, difesa estrema dell’. Al via la ripresa; Leggi >>>

Empoli-Inter LIVE 0-0: padroni di casa in dieci. Vasquez salva su Bastoni e Dimarco

(msn.com)

IL TABELLINO Empoli-Inter 0-0 MARCATORI: EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Maleh, Anjorin, Cacace; Fazzini, ...

Empoli – Inter 0-0 al 45': ecco le immagini della prima metà di gara del Castellani! – (VIDEO)

(generationsport.it)

Empoli - Inter 0-0 al 45': il VAR annulla il vantaggio dopo il gol di Darmian e al 31' viene espulso Goglichidze dei padroni di casa!

LIVE - Empoli-Inter 0-0, 13': gran riflesso di Vasquez che toglie dal sette il pallone del vantaggio

(fcinternews.it)

12' - Vasquez toglie il gol del vantaggio all'Inter! Tocco di schiena di Ismajli sulla punizione di Dimarco, il portiere colombiano vola a deviare in corner. 11' - Altro recupero dell'Empoli su errore ...

Empoli-Inter, il risultato in diretta LIVE

(sport.sky.it)

La 10^ giornata prosegue al Castellani con la sfida tra Empoli e Inter. Solbakken crea la prima palla-gol, poi Vasquez vola per impedire l'autorete di Ismajli. Dopo il quarto d'ora annullato il vantag ...