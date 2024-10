Elon Musk e il ruolo nella campagna di Trump: è lui la vera October surprise delle elezioni Usa (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Elon Musk è l’October surprise di queste elezioni”. E’ quanto scrive il Washington Post, affermando che “nessun miliardario americano ha giocato con la politica” come sta facendo il fondatore di Tesla, e patron di X, con la sua campagna a sostegno di Donald Trump. Il coinvolgimento, a suon di mega finanziamenti, di miliardari nelle campagna elettorali non è certo una novità, continua il Post, al centro di una bufera, e della fuga di centinaia di migliaia di abbonati, perché il miliardario che lo possiede, Jeff Bezos, ha deciso di bloccare l’editoriale con cui il comitato editoriale del giornale voleva dare il suo endorsement a Kamala Harris. .com - Elon Musk e il ruolo nella campagna di Trump: è lui la vera October surprise delle elezioni Usa Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – “è l’di queste”. E’ quanto scrive il Washington Post, affermando che “nessun miliardario americano ha giocato con la politica” come sta facendo il fondatore di Tesla, e patron di X, con la suaa sostegno di Donald. Il coinvolgimento, a suon di mega finanziamenti, di miliardari nelleelettorali non è certo una novità, continua il Post, al centro di una bufera, e della fuga di centinaia di migliaia di abbonati, perché il miliardario che lo possiede, Jeff Bezos, ha deciso di bloccare l’editoriale con cui il comitato editoriale del giornale voleva dare il suo endorsement a Kamala Harris.

