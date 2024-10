Elkann, 'dialogo aperto con le istituzioni in tutti i Paesi' (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Stellantis è aperta "al dialogo con tutte le istituzioni, come da sempre il gruppo fa in tutti i Paesi in cui è presente, Italia in primis". Lo ha detto il presidente John Elkann in una conversazione telefonica il presidente della Camera Lorenzo Fontana durante la quale ha ringraziato la terza carica dello Stato per il cordiale colloquio. Elkann ha ribadito il rispetto del Parlamento spiegando che "la risposta al presidente della commissione attività produttive Gusmeroli nasce dopo le mozioni approvate dall'Aula - a identificare politiche industriali in linea con l'evoluzione del settore automotive. Quotidiano.net - Elkann, 'dialogo aperto con le istituzioni in tutti i Paesi' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Stellantis è aperta "alcon tutte le, come da sempre il gruppo fa inin cui è presente, Italia in primis". Lo ha detto il presidente Johnin una conversazione telefonica il presidente della Camera Lorenzo Fontana durante la quale ha ringraziato la terza carica dello Stato per il cordiale colloquio.ha ribadito il rispetto del Parlamento spiegando che "la risposta al presidente della commissione attività produttive Gusmeroli nasce dopo le mozioni approvate dall'Aula - a identificare politiche industriali in linea con l'evoluzione del settore automotive.

(ANSA) - TORINO, 30 OTT - Stellantis è aperta "al dialogo con tutte le Istituzioni, come da sempre il gruppo fa in tutti i paesi in cui è presente, Italia in primis". Lo ha detto il presidente John El ...

