Elezioni Usa, Trump denuncia brogli in Pennsylvania: “Li abbiamo scoperti” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La denuncia del candidato repubblicano. Intanto, per i sondaggi, equilibrio con Harris negli stati chiave Si avvicinano le Elezioni del 5 novembre e Donald Trump denuncia brogli nel voto per la Casa Bianca. Secondo il candidato repubblicano, che sfida la vicepresidente Kamala Harris, la Pennsylvania "sta imbrogliando ad un livello visto raramente e l'abbiamo scoperti". Sbircialanotizia.it - Elezioni Usa, Trump denuncia brogli in Pennsylvania: “Li abbiamo scoperti” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ladel candidato repubblicano. Intanto, per i sondaggi, equilibrio con Harris negli stati chiave Si avvicinano ledel 5 novembre e Donaldnel voto per la Casa Bianca. Secondo il candidato repubblicano, che sfida la vicepresidente Kamala Harris, la"sta imando ad un livello visto raramente e l'".

(Adnkronos) - Si avvicinano le elezioni del 5 novembre e Donald Trump denuncia brogli nel voto per la Casa Bianca. Secondo il candidato repubblicano, che sfida la vicepresidente Kamala Harris, la Penn ...

Elezioni Usa 2024, Kamala Harris: «Trump vuole il potere assoluto, ora voltiamo pagina»

C’è un forte potere simbolico nella scelta di Kamala Harris di tornare all’Ellipse di Washington, il luogo in cui poco meno di quattro anni fa, il 6 gennaio 2021, Donald ...

Guerriglia giudiziaria, il piano di Trump per contestare il voto (se perde)

Certo è che sforzi capillari per delegittimare, se necessario, le elezioni appaiono in piena gestazione. Trump ha raccolto e dedicato ingenti fondi alle ondate di denunce, a volte ricorsi zombie che ...

Elezioni Usa 2024, tutto quello che c'è da sapere sul voto del 5 novembre

Come funziona il sistema dei grandi elettori e perché ne servono 270 per vincere? Perché 47 stati hanno già iniziato a votare in anticipo? Chi sono i candidati Harris e Trump e cosa propongono i loro ...