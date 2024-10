Ferraratoday.it - Elezioni, Besio (Avs): "Incremento delle ferrovie porterebbe più sicurezza sulle strade"

Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) "Il fatto che due Comuni rilevanti come Comacchio e Cento non abbiano la possibilità di avere una ferrovia nel 2024, è preoccupante. O meglio c'erano, ma da tanti decenni non ci sono più". A intervenire sul tema dei traporti nel territorio è Federico, candidato al Consiglio Regionale nella