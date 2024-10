Parmatoday.it - Droga a fiumi e 'sotterrata' al parco Ducale: sequestrati hashish, metanfetamine e shaboo

Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)a Parma, tra spaccio e consumo. La nostra città si conferma come una di quelle centrali per la fortissima domanda di sostanza stupefacenti. Un 30enne italiano, che stava passeggiando in via Gramsci, aveva in casa 20 grammi di. I carabinieri hanno anche trovato 60 grammi di