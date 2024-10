Abruzzo24ore.tv - Donna tenta di introdurre cellulari in carcere, nascosti negli slip: scoperta e denunciata

Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Teramo - Durante un colloquio col compagno detenuto, unadi Teramo ha cercato didue micro-telefonininelle parti intime, ma è statadalla Polizia Penitenziaria. Unasi è recata alla Casa Circondariale di Teramo per incontrare il convivente, ma ciò che sembrava un normale colloquio ha rivelato untivo di introduzione illegale di duenelle parti intime, i dispositivi sono stati individuati grazie ai rigidi controlli del personale di polizia penitenziaria. L'episodio è stato segnalato dal Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (SAPPE), che ha espresso preoccupazione per la crescente frequenza di episodi simili. Laè stataall’autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 391 ter del codice penale, che prevede sanzioni per chi introduce strumenti di comunicazione insenza autorizzazione.