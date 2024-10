Pisatoday.it - "Disertate le celebrazioni delle Forze Armate per espellere la guerra dalla storia"

Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Dopo le due guerre mondiali, i conflitti che attraversano il nostro pianeta non sono mai stati così estesi e sanguinari: dalle guerre di inizio secolo agli scenari nell’Europa orientale, fino al genocidio in Palestina che ha esteso il conflitto in Medio Oriente. La 'mondiale a