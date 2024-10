Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Juventus-Parma e Atalanta-Monza | Segui le cronache LIVE

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Dopo le gare di martedì e di oggi pomeriggio, scendono in campo per la decima giornata del campionato diPrimo turno infrasettimanale della stagione 2024/2025 dellaA: per la decima giornata di campionato scendono in campo. Thiago Motta (LaPresse) – Calciomercato.itI bianconeri, guidati in panchina da Thiago Motta, sono reduci dal roboante 4-4 nel derby d’Italia contro l’Inter campione in carica di Simone Inzaghi nell’ultima partita disputata. Una sfida che ha visto le due squadre commettere diverse errori in fase difensiva, con due rigori per i nerazzurri e un recupero da 4-2 a 4-4 con doppietta di Kenan Yildiz per la. Un punto che piace, soprattutto, ad Antonio Conte, allenatore del Napoli capolista che tenta la prima mini fuga.