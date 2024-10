Pisatoday.it - Dia de los Muertos a Terricciola

Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sabato 2 novembreparlerà messicano con 'il Dia de los': il paese s’immergerà in una vivace atmosfera di festa e tradizioni. L’evento, organizzato dalla Pro Loco dicon il supporto del Comune di, prenderà il via alle 18 con un aperitivo in terrazza