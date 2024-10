Da Totti a Balotelli, medico-fisiatra ‘per over 40 ritorno difficile, solo pochi minuti’ (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – La Seria A è pronta al ritorno di Mario Balotelli (34 anni), forse già domani alle 18.30 in Genoa-Fiorentina, e aspetta le nuove mosse dell'ex capitano della Roma Francesco Totti, 48 anni, che in diverse occasioni ha parlato di un suo possibile ritorno in campo. Due campioni che potrebbero arricchire la qualità tecnica L'articolo Da Totti a Balotelli, medico-fisiatra ‘per over 40 ritorno difficile, solo pochi minuti’ proviene da Webmagazine24. Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – La Seria A è pronta aldi Mario(34 anni), forse già domani alle 18.30 in Genoa-Fiorentina, e aspetta le nuove mosse dell'ex capitano della Roma Francesco, 48 anni, che in diverse occasioni ha parlato di un suo possibilein campo. Due campioni che potrebbero arricchire la qualità tecnica L'articolo Da40proviene da Webmagazine24.

Da Totti a Balotelli, medico-fisiatra 'per over 40 ritorno difficile, solo pochi minuti'

(Adnkronos) - La Seria A è pronta al ritorno di Mario Balotelli (34 anni), forse già domani alle 18.30 in Genoa-Fiorentina, e aspetta le nuove mosse dell'ex capitano della Roma Francesco Totti, 48 ann ...

