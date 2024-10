.com - Covid in Toscana: 10 morti e 453 nuovi casi nell’ultima settimana. 174 i ricoverati (2 in terapia intensiva)

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Negli ultimi sette giorni (23-30 ottobre 2024) si sono registrati, in, 10decessi per: 6 uomini e 4 donne con un'età media di 82,4 anni. Sono invece 453: 257 confermati con tampone molecolare e gli altri 196 con test rapido L'articoloin: 10e 453. 174 i(2 in) proviene da Firenze Post.