Liberoquotidiano.it - "Cosa faccio se mandano i trans nella scuola di mia figlia": gli estremi rimedi di Marco Rizzo

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) "Corsinelle scuole? Se lo fanno dove c'è miavado di persona, posso essere cattivo con la mia presenza". Non le manda a dire,. Sarà per il contesto irriverente per eccellenza, La Zanzara su Radio 24, sarà per l'indole da vecchio, irriducibile comunista poco incline alle evoluzioni "fluide" della sinistra italiana, sta di fatto che l'ex deputato ed europarlamentare di Rifondazione comunista quando parla sembra molto più vicino alla sensibilità del generale Vannacci che a quella della segretaria Pd Elly Schlein. Intervistato da Giuseppe Cruciani,parte dalle rivelazioni personali piccanti ("Mi sono fatto quattro donne diverse in un giorno solo Chi erano? Non posso dirlo, ma erano nel mondo della comunicazione maggioritario. Non è successo contemporaneamente, ma una alla volta, una dopo l'altra") per poi approdare all'analisi dell'attualità.