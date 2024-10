Liberoquotidiano.it - Conte su Stellantis: Nessuna strategia concreta, nessun rispetto degli impegni presi

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre 2024 “Comprendo lo smarrimento che state tutti vivendo e anche noi condividiamo uno smarrimento. Noi siamo con voi"., lo ha detto ildente del Movimento Cinque Stelle Giuseppenel corso dell'audizione in commissione alla Camera su. "Quello che crea allarme in unsto molto difficile e' che non abbiamo quiimprenditoriale,piano industriale concreto,prospettiva futura. E' da questo che nasce anche la richiesta di audire ildente Elkann". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev