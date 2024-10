Concorsi all'università, la denuncia: "La piattaforma quid compromette le procedure di selezione" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) "Consultando la sezione bandi e Concorsi del portale di ateneo rilevo che, in parallelo alle dichiarazioni della Rettrice sono stati approvati, dal Direttore Generale, gli atti di due Concorsi pubblici anch’essi basati sull’utilizzo della piattaforma quid e, pertanto sull’algoritmo “side effect” Messinatoday.it - Concorsi all'università, la denuncia: "La piattaforma quid compromette le procedure di selezione" Leggi tutto 📰 Messinatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) "Consultando la sezione bandi edel portale di ateneo rilevo che, in parallelo alle dichiarazioni della Rettrice sono stati approvati, dal Direttore Generale, gli atti di duepubblici anch’essi basati sull’utilizzo dellae, pertanto sull’algoritmo “side effect”

Corruzione all’UniStranieri. Università e Cittadinanzattiva chiedono di essere parte civile

Stessa richiesta è stata avanzata anche da alcune candidate penalizzate da uno dei concorsi che, secondo l’accusa, sarebbero stati “truccati“. Cinque gli imputati che rischiano il processo .

“Università di Messina, violato l’anonimato nel concorso interno”. Sotto accusa la piattaforma, a rischio le prove degli ultimi tre anni

Un altro pasticcio nell'ateneo messinese. A rischio annullamento i conscorsi esterni e interni a partire dal 2021, ecco perché ...

Violazione dell’anonimato nei concorsi all’Università di Messina: l’esposto di Paolo Todaro

Paolo Todaro, membro del Senato Accademico dell’Università degli Studi di Messina, ha sollevato serie preoccupazioni in merito alla trasparenza dei concorsi interni dell’Ateneo, presentando un esposto ...

Presunti concorsi truccati alla Gallenga, l’Università per Stranieri chiede di costituirsi parte civile

di Enzo Beretta L’Università per Stranieri di Perugia e Cittadinanzattiva Regione Umbria Aps chiedono di costituirsi parte civile nel procedimento giudiziario in corso davanti al giudice per l’udienza ...