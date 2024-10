Unlimitednews.it - Come cambia l’approccio medico nell’era dell’ipertecnologia

Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Ogni individuo è unico e irripetibile. E in quanto tale, va curato. Anche in medicinaè fondamentale, soprattutto lo è in anni in cui ilha a disposizione un numero incredibile di dati, frutto anche dei tantissimi esami oggi possibili. In questo contesto, è forte la tentazione di fare diagnosi e somministrare cure limitandosi a seguire le raccomandazioni e le linee guida, insomma attenendosi a ciò che è stato individuato per il gruppo, senza porre attenzione all’unicità del paziente. Il dialogo approfondito e l’osservazione attenta, insieme agli esami considerati caso per caso necessari, permettono invece quel fare ipotesi che è la parte importante della professione medica intesaattività squisitamente umana e ancora lontanissima dalle performance dell’intelligenza artificiale.