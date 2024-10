Fanpage.it - Colpo di mano di Meloni: dl Paesi Sicuri non verrà esaminato in Aula, diventa emendamento a dl Flussi

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) La decisione del governo di trasformare il decreto, in esame al Senato, in unal decreto, per velocizzarne l'approvazione ed evitare l'esame in Parlamento, è stata letta dalle opposizioni come uno strappo gravissimo: "Non vogliono se ne parli".