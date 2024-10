Colpito da un motoscafo mentre pesca in apnea, sub grave in ospedale (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un sub è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un motoscafo a Marina di Maruggio, in provincia di Taranto. Il grave incidente si è verificato ieri pomeriggio in Quotidianodipuglia.it - Colpito da un motoscafo mentre pesca in apnea, sub grave in ospedale Leggi tutta la notizia su Quotidianodipuglia.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un sub è rimastomente ferito dopo essere stato investito da una Marina di Maruggio, in provincia di Taranto. Ilincidente si è verificato ieri pomeriggio in

Colpito da un motoscafo mentre pesca in apnea, sub grave in ospedale

Un sub è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un motoscafo a Marina di Maruggio, in provincia di Taranto. Il grave incidente ...

Un enorme squalo compare mentre sono in barca: ecco come reagiscono

Quando si decide di uscire in barca, che sia per una battuta di pesca o anche solo un giro con amici per concedersi ... Un enorme squalo compare mentre un gruppo di pescatori si trova in barca – ...

Ceccarelli: “Nessuno deve più morire mentre va a pesca”

“Fatti tragici come quello accaduto pochi giorni addietro a Bibbiena, dove un giovane pescatore ha perso la vita a causa del contatto tra la propria canna da pesca in carbonio e una linea di alta ...

Calasetta, bagnante colpito da malore mentre nuota: inutili i soccorsi

Un uomo di 84 anni residente a Calasetta è annegato dopo aver accusato un malore in acqua davanti alla spiaggia di Sotto Torre.