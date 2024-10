Ilpiacenza.it - Colpito da arresto cardiaco mentre è a caccia, grave 64enne

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Soccorsi in azione nella mattinata del 30 ottobre a Castellaro di Travo. Qui sono intervenuti la Pubblica Assistenza di Travo, l'eliparma e l'auto infermieristica del 118 Bobbio per untoreda. L'uomo è stato raggiunto, stabilizzato e portato in volo