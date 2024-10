Clodiense-Feralpisalò oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2024/25 (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e streaming di Clodiense-Feralpisalò, match valido per la dodicesima giornata del girone A di Serie C 2024/2025. Grossa crisi per i padroni di casa, che non vincono da fine agosto e con 7 punti stazionano al penultimo posto della graduatoria. Periodo di forma invece per i gardesani, attualmente al quinto posto dopo il recupero delle ultime quattro giornate, in cui hanno fatto segnare tre vittorie e un pareggio. Clodiense-Feralpisalò: come vedere il match L’incontro andrà in scena nella giornata di mercoledì 30 ottobre alle ore 18.30, e sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport 256 e in streaming su Sky Go e su NOW. Sportface.it, inoltre, vi terrà aggiornati con la cronaca al termine del match. Clodiense-Feralpisalò oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2024/25 SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Le informazioni relative alla data, l’, latv edi, match valido per la dodicesima giornata del girone A di/2025. Grossa crisi per i padroni di casa, che non vincono da fine agosto e con 7 punti stazionano al penultimo posto della graduatoria. Periodo di forma invece per i gardesani, attualmente al quinto posto dopo il recupero delle ultime quattro giornate, in cui hanno fatto segnare tre vittorie e un pareggio.: come vedere il match L’incontro andrà in scena nella giornata di mercoledì 30 ottobre alle ore 18.30, e sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport 256 e insu Sky Go e su NOW. Sportface.it, inoltre, vi terrà aggiornati con la cronaca al termine del match.in tv:/25 SportFace.

