Romatoday.it - Cinecittà, c'è un quartiere ostaggio delle auto, ma il multipiano resta chiuso

Leggi tutta la notizia su Romatoday.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ci sono 139 postie 28 stalli per i motocicli cheno inutilizzati. Si trovano in un parcheggio, a, che meriterebbe migliore sorte. Perché è dislocato su unadirettrici più trafficate della città, la via Tuscolana, in unpopoloso e a pochi metri da