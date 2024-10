Liberoquotidiano.it - "Ci siamo rotti le scatole, questa manovra va cambiata": Landini torna all'attacco

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) "di fronte a unaingiusta e a un pericolo democratico in questo Paese. Continuare a fare scelte senza coinvolgere lavoratrici e lavoratori significa portare a sbattere questo Paese. Siccome chi sta pagando il prezzo dicrisi son proprio le lavoratrici e i lavoratori, i giovani precari e i pensionati, cile: è venuto il momento di dire basta e di dire in modo molto chiaro cheva”. Così Maurizio, segretario generale della Cgil, a margine della conferenza stampa in cui Cgil e Uil hanno proclamato uno sciopero generale di 8 ore per il prossimo 29 novembre contro la legge di bilancio. “Finora nonstati ascoltati e addirittura lal'hanno già consegnata in Parlamento, è evidente che abbiamo bisogno di dire con chiarezza cosa non va”.