Chiara Petrolini sul primo neonato sepolto: “Ho provato a scuoterlo, non respirava e l’ho messo nel giardino” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) “Ho provato a scuoterlo, non respirava e l’ho messo nel giardino”. Sono parole di Chiara Petrolini, la 22enne accusata di omicidio premeditato nell’ambito dell’inchiesta sul ritrovamento del cadavere e dei resti di due neonati, in relazione alla morte del primo dei suoi figli, partoriti a circa un anno di distanza e trovati sepolti nel giardino della villetta di famiglia a Traversetolo in provincia di Parma. DiChiarazioni, come rivela la Gazzetta di Parma, rese dalla ragazza nell’interrogatorio del 10 settembre, rispondendo alle domande degli investigatori sulla nascita del primo bambino. Lo scorso 10 ottobre il Tribunale del Riesame ha accolto il ricorso della procura e ha disposto il carcere per la studentessa, al momento agli arresti domiciliari. Ilfattoquotidiano.it - Chiara Petrolini sul primo neonato sepolto: “Ho provato a scuoterlo, non respirava e l’ho messo nel giardino” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) “Ho, nonnel”. Sono parole di, la 22enne accusata di omicidio premeditato nell’ambito dell’inchiesta sul ritrovamento del cadavere e dei resti di due neonati, in relazione alla morte deldei suoi figli, partoriti a circa un anno di distanza e trovati sepolti neldella villetta di famiglia a Traversetolo in provincia di Parma. Dizioni, come rivela la Gazzetta di Parma, rese dalla ragazza nell’interrogatorio del 10 settembre, rispondendo alle domande degli investigatori sulla nascita delbambino. Lo scorso 10 ottobre il Tribunale del Riesame ha accolto il ricorso della procura e ha disposto il carcere per la studentessa, al momento agli arresti domiciliari.

