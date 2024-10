Chiara Petrolini: “Così ho partorito in cameretta, ho provato a scuoterlo, non respirava” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) A Traversetolo un caso di cronaca ha scosso l’intera comunità. La protagonista della vicenda è Chiara Petrolini, una ragazza di 21 anni, ora agli arresti domiciliari con l’accusa di omicidio volontario dei suoi due neonati. I corpicini dei piccoli sono stati ritrovati sepolti nel giardino della villetta dove Chiara vive con la famiglia, e la notizia ha presto fatto il giro dei media, portando alla luce dettagli sempre più inquietanti.Lo scorso 10 settembre, Chiara ha raccontato agli inquirenti i drammatici momenti dei due parti, entrambi avvenuti a distanza di un anno. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Parma, la giovane ha descritto il primo parto, avvenuto presumibilmente il 12 maggio 2023, con dettagli che aggiungono interrogativi sulle circostanze della morte del piccolo. Thesocialpost.it - Chiara Petrolini: “Così ho partorito in cameretta, ho provato a scuoterlo, non respirava” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) A Traversetolo un caso di cronaca ha scosso l’intera comunità. La protagonista della vicenda è, una ragazza di 21 anni, ora agli arresti domiciliari con l’accusa di omicidio volontario dei suoi due neonati. I corpicini dei piccoli sono stati ritrovati sepolti nel giardino della villetta dovevive con la famiglia, e la notizia ha presto fatto il giro dei media, portando alla luce dettagli sempre più inquietanti.Lo scorso 10 settembre,ha raccontato agli inquirenti i drammatici momenti dei due parti, entrambi avvenuti a distanza di un anno. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Parma, la giovane ha descritto il primo parto, avvenuto presumibilmente il 12 maggio 2023, con dettagli che aggiungono interrogativi sulle circostanze della morte del piccolo.

