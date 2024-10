Checco Zalone licenzia senza preavviso l’ex compagna dalla sua società: “Liquidata con 30mila euro” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Checco Zalone licenzia senza preavviso l’ex compagna dalla sua società Dopo la fine della storia d’amore, termina anche la collaborazione artistica tra Checco Zalone e l’ex compagna Mariangela Eboli, la quale è stata licenziata dalla società che gestisce gli eventi del comico pugliese. Secondo quanto scrive Open, infatti, la donna è stata rimossa dalla sua posizione di amministratore unico della Mlz, società che gestisce e organizza gli spettacoli del comico pugliese. Anche la mamma di Zalone, Antonietta Capobianco, è stata favorevole al licenziamento: la società, infatti, è di proprietà al 95% di Luca Pasquale Medici, nome anagrafico di Checco Zalone, mentre il restante 5 per cento è della madre del comico e attore. Nel verbale redatto dall’assemblea, in cui l’unica assente risulta essere “l’amministratore unico Sig. Tpi.it - Checco Zalone licenzia senza preavviso l’ex compagna dalla sua società: “Liquidata con 30mila euro” Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)suaDopo la fine della storia d’amore, termina anche la collaborazione artistica traMariangela Eboli, la quale è statatache gestisce gli eventi del comico pugliese. Secondo quanto scrive Open, infatti, la donna è stata rimossasua posizione di amministratore unico della Mlz,che gestisce e organizza gli spettacoli del comico pugliese. Anche la mamma di, Antonietta Capobianco, è stata favorevole almento: la, infatti, è di proprietà al 95% di Luca Pasquale Medici, nome anagrafico di, mentre il restante 5 per cento è della madre del comico e attore. Nel verbale redatto dall’assemblea, in cui l’unica assente risulta essere “l’amministratore unico Sig.

Anche la mamma di Zalone, Antonietta Capobianco, è stata favorevole al licenziamento: la società, infatti, è di proprietà al 95% di Luca Pasquale Medici, nome anagrafico di Checco Zalone, mentre il ...

Il rapporto d'amore tra Checco Zalone e la compagna Mariangela Eboli, nonché madre delle sue due figlie, era terminato ufficialmente poco prima dell'estate 2024.

Mariangela Eboli e Checco Zalone stanno insieme dal 2005 e hanno due figlie: Gaia e Greta, rispettivamente di 11 e 7 anni. La compagna gli è stata accanto per tantissimo tempo, aiutandolo anche ...

Il comico e attore Checco Zalone, pare si stia separando dalla compagna Mariangela Eboli. La coppia, insieme dal 2005, anno in cui Zalone esordisce a Zelig Off, sembra essere arrivata ai battenti.