Checco Zalone licenzia l’ex moglie. Per lei 30mila euro di indennità. Il ruolo della mamma del comico (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Roma, 30 ottobre 2024 – Addio all’amore e addio al lavoro. Checco Zalone ha infatti licenziato in tronco l’ex compagna, Mariangela Eboli, dopo la separazione sentimentale avvenuta qualche mese fa. Nonostante la fine del rapporto con la mamma delle due figlie, Eboli era ancora l’amministratrice unica della società Mlz, l'impresa che si occupa di organizzare gli spettacoli di Zalone. Secondo quanto riporta Open, ora Zalone avrebbe votato per il licenziamento durante un’assemblea, supportato anche dalla mamma Antonietta Capobianco, che detiene il 5% della Mlz, mentre il restante 95% è in mano al protagonista di ‘Quo vado?’. Per l’ex compagna di vita di Zalone appena 30mila euro di indennità per il mancato preavviso. Il verbale della società indica che "risulta assente l’amministratore unico signora Eboli Mariangela”. Quotidiano.net - Checco Zalone licenzia l’ex moglie. Per lei 30mila euro di indennità. Il ruolo della mamma del comico Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Roma, 30 ottobre 2024 – Addio all’amore e addio al lavoro.ha infattito in troncocompagna, Mariangela Eboli, dopo la separazione sentimentale avvenuta qualche mese fa. Nonostante la fine del rapporto con ladelle due figlie, Eboli era ancora l’amministratrice unicasocietà Mlz, l'impresa che si occupa di organizzare gli spettacoli di. Secondo quanto riporta Open, oraavrebbe votato per ilmento durante un’assemblea, supportato anche dallaAntonietta Capobianco, che detiene il 5%Mlz, mentre il restante 95% è in mano al protagonista di ‘Quo vado?’. Percompagna di vita diappenadiper il mancato preavviso. Il verbalesocietà indica che "risulta assente l’amministratore unico signora Eboli Mariangela”.

