Cdp, nuove operazioni per 300 milioni per pmi e cooperazione

nuove operazioni per un valore complessivo di 300 milioni di euro a favore delle piccole e medie imprese italiane e della cooperazione internazionale. E' quanto ha deliberato il consiglio di amministrazione del gruppo. A favore delle pmi, il board ha "autorizzato iniziative a sostegno dell'economia reale attraverso strumenti di finanza alternativa per accelerare i programmi di investimento delle imprese di minori dimensioni sia in Italia sia all'estero". Approvati anche progetti per sostenere lo sviluppo delle economie emergenti, con "nuove sinergie con istituzioni finanziarie che operano in America Latina per incentivare la crescita delle aziende locali e rafforzare le interazioni commerciali con le imprese italiane".

