Castelfranco Veneto, balla la techno al funerale del nipote. Il commovente addio del nonno: "La tua musica mi faceva impazzire"

Il ragazzino investito da un'auto oltre che per le moto aveva la passione per la danza e spesso andava in discoteca

Kevin Gentilin morto a 15 anni, nonno Gino balla la techno al funerale: «La tua musica mi faceva impazzire»

Un ballo frenetico, liberatorio e al tempo stesso doloroso. Così nonno Gino ha detto addio al nipote Kevin Gentilin, il ragazzo di Castelfranco Veneto (Treviso) morto venerdì 25 ...

Nonno Gino balla la techno al funerale del nipote Kevin Gentilin, morto a 15 anni in un incidente: «La tua musica mi faceva impazzire»

Al funerale i parenti hanno voluto ricordare così il quindicenne di Castelfranco Veneto morto mentre andava a scuola sulla sua Vespa ...

Studente di 15 anni morto mentre va a scuola: il ballo del nonno di fronte alla bara

"La tua techno mi faceva impazzire", scrive il nonno di Kevin Gentilin, morto in un terribile schianto in Vespa. Il nonno ha voluto omaggiarlo con una danza scatenata davanti al feretro ...

Morto a 15 anni, nonno Gino balla davanti alla bara i loro brani preferiti

CASTELFRANCO VENETO – Un 15enne morto in un incidente in moto, Kevin Gentilin, e un singolare quanto toccante addio del nonno Gino, che ha voluto salutare l’adorato nipote ballando davanti alla bara i ...