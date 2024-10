Imolaoggi.it - Caso Montante, in Cassazione cadono associazione a delinquere e accesso abusivo a sistema informatico

Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) ROMA, 30 OTT – Cade l’accusa di, con la formula perché il fatto non sussiste, per l’ex presidente di Confindustria Sicilia, Antonello(condannato a 8 anni in appello) e altri due imputati nell’inchiesta su presunte attività di dossieraggio. Lo hanno deciso i giudici diche hanno fatto cadere le accuse