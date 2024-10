Caso affidi facili a Pesaro, Ricci rompe il silenzio: «Ottimi funzionari, la verità verrà a galla. La destra è terrorizzata dal malcontento sulla giunta Acquaroli» (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Pesaro - Caso affidamenti: dopo l?avviso di garanzia consegnato all?ex capo di gabinetto Franco Arceci e al dirigente Eros Giraldi, l?ex sindaco di Pesaro Matteo Ricci rompe il Corriereadriatico.it - Caso affidi facili a Pesaro, Ricci rompe il silenzio: «Ottimi funzionari, la verità verrà a galla. La destra è terrorizzata dal malcontento sulla giunta Acquaroli» Leggi tutta la notizia su Corriereadriatico.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)affidamenti: dopo l?avviso di garanzia consegnato all?ex capo di gabinetto Franco Arceci e al dirigente Eros Giraldi, l?ex sindaco diMatteoil

Affidi facili del Comune di Pesaro a Opera Maestra, indagati anche Franco Arceci ed Eros Giraldi

PESARO Caso affidi, salgono a cinque gli indagati: avviso di garanzia per Franco Arceci, accusato di concorso in corruzione e per il dirigente Eros ...

Affidi Facili a Pesaro, Bellucci (segretario Pd) replica a Baldelli: «A Piantedosi chieda più poliziotti invece di delegittimare il Comune»

IPESARO «Baldelli smetta di infangare Pesaro, si occupi delle vere esigenze e chieda a Piantedosi di aumentare i poliziotti». Il caso degli affidi facili apre uno scontro politico tra ...

Pesaro, Baiocchi (FdI) all’ex sindaco: «Ricci faccia chiarezza sul caso affidi, altro che il bypass»

Nicola Baiocchi, segretario provinciale di FdI, le regionali 2025 incombono su Pesaro: il Pd fa quadrato sulla gestione Ricci per il caso degli affidi ...

Affidi, tocca al vicesindaco. Perquisiti casa e ufficio. ’Copiati’ i contenuti di telefonini e computer

Polizia e Finanza alle 7,30 nell’abitazione. La prassi di chiedere contributi alle imprese. E ogni volta girarli a Opera Maestra. Sempre ieri, acquisiti altri documenti in Comune.